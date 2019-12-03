В Мытищах пешеход ударил ножом полицейского из-за замечания
3 декабря 201916:06
В подмосковных Мытищих задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел во вторник, 3 декабря. Инспектор сделал замечание пешеходу, который переходил дорогу в неположенном месте. В ответ мужчина схватился за нож и ударил им полицейского.
Пострадавшему сотруднику оказали помощь на месте, его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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