В Мытищах на штрафстоянке загорелись девять машин

Девять автомобилей загорелись на штрафстоянке в Мытищах Московской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

«На улице Борисовка... произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки», — отметил собеседник агентства.

Площадь пожара составила 150 кв. м. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге загорелся трамвай, который следовал по маршруту №1. Известно, что сгорела внутренняя и внешняя обшивка двух вагонов общей площадью не менее 20 «квадратов». В момент пожара в трамвае находилось 30 пассажиров, все они смогли самостоятельно эвакуироваться, напоминает Ura.ru.

