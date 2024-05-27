В Мытищах на штрафстоянке загорелись девять машин
Девять автомобилей загорелись на штрафстоянке в Мытищах Московской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«На улице Борисовка... произошло возгорание девяти автомобилей на территории штрафстоянки», — отметил собеседник агентства.
Площадь пожара составила 150 кв. м. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Екатеринбурге загорелся трамвай, который следовал по маршруту №1. Известно, что сгорела внутренняя и внешняя обшивка двух вагонов общей площадью не менее 20 «квадратов». В момент пожара в трамвае находилось 30 пассажиров, все они смогли самостоятельно эвакуироваться, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru