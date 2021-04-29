В Мьянме произошли взрывы на базе ВВС

Полиция и военные оцепили округ Магуэ. У всех водителей транспорта проверяют документы. При отказе пройти проверку военные открывают огонь. Двое монахов, ехавших на мотоцикле у буддийского монастыря, получили огнестрельные ранения из-за того, что случайно проехали мимо поста проверки документов.

В феврале 2021 года власть в стране перешла к военному правительству. С тех пор начались нападения на военные и полицейские структуры Мьянмы. Нападения приписываются оппозиционерам, которые перешли к вооруженной борьбе против действующей государственной власти.

