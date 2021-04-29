В Мьянме произошли взрывы на базе ВВС

Три взрыва прогремели на базе военно-воздушных сил Мьянмы в округе Магуэ. По свидетельствам очевидцев, убиты шесть военнослужащих, сообщает Delta News Agency.

Первый взрыв произошел около 3 часов ночи по местному времени, затем прогремели еще два взрыва. Жители деревни, которая примыкает к базе, сообщили о шести погибших военных Мьянмы. Предполагается, что взорвались самодельные взрывные устройства.

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Полиция и военные оцепили округ Магуэ. У всех водителей транспорта проверяют документы. При отказе пройти проверку военные открывают огонь. Двое монахов, ехавших на мотоцикле у буддийского монастыря, получили огнестрельные ранения из-за того, что случайно проехали мимо поста проверки документов.

В феврале 2021 года власть в стране перешла к военному правительству. С тех пор начались нападения на военные и полицейские структуры Мьянмы. Нападения приписываются оппозиционерам, которые перешли к вооруженной борьбе против действующей государственной власти.

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ФОТО: o-india.ru
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