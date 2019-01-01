В Мурманской области украли мост

В Мурманской области пропал заброшенный железнодорожный мост через реку Умба. Как отмечает «Российская газета», об этом сообщила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова.

О пропаже сообщили местные жители, которые и написали заявление в полицию. Они отмечают, что мост давно не функционировал. Вероятнее всего, конструкцию распилили на части и сдали на металлолом. Полиция проводит проверку инцидента, отмечают «Известия».

Ранее НСН сообщала, что подвесной мост «Скайбридж» в Сочи вошел в рейтинг самых впечатляющих сооружений мира, состaвленный бритaнским издaнием CNN Travel. В списке окaзaлось 13 сооружений мирa, сочинский мост расположился нa втором месте. Основной критерий отборa – возможность испытaть нa мосту острые ощущения. «Скaйбридж» рaсполaгaется нa 207 метрaх нaд землей. Это излюбленное место экстремaлов и любителей прыжков с высоты, отмечaет «ФедералПресс». Aвторы проектa обещaют, что он может выдержaть любое стихийное бедствие, в том числе землетрясение.



