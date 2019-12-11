В Мурманске за подготовку теракта задержан сторонник «Правого сектора»
11 декабря 201913:24
ФСБ задержала в Мурманске сторонника «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), который подозревается в подготовке теракта.
Уточняется, что мужчина 1983 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство возле здания областной администрации. Известно, что его задержали при извлечении бомбы из тайника.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», сообщает RT.
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ФОТО: РИА Новости
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