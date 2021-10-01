В Мурманске неизвестный пытался поджечь здание областного правительства

Неизвестный мужчина в ночь на пятницу попытался поджечь здание правительства Мурманской области, ведется его розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный округ Росгвардии.

Отмечается, что экипажи Росгвардии привлекли к поискам поджигателя.

«Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», — подчеркнули в ведомстве.

По данным источника агентства в экстренных службах, неизвестный бросил в здание регионального правительства бутылку с зажигательной смесью. В это время в кабинетах оставались сотрудники администрации, отмечает RT. Возгорание было быстро потушено. По предварительной информации, пострадал охранник здания, пишет Газета.ру.

