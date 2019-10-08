В Москву прибыл поезд с повышенным радиационным фоном

8 октября 201921:33

Из Берлина на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд, в котором зафиксировано многократное превышение уровня радиации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в эколого-технологических службах.

На границе Польши и Белоруссии пограничные службы заметили в поезде сильное превышение радиационного фона. Источник радиации пока неизвестен, превышение зафиксировано в купе и туалете одного из вагонов

Предполагают, что радиационный след мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания, однако официального подтверждения этой информации не поступало.


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