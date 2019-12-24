В Москве жестоко убили жительницу коммуналки
Тело 52-летней женщины со следами насилия обнаружил дворник рядом со складом мусора в Басманном районе Москвы. Руки и ноги погибшей были связаны, на шее – провода.
Как сообщает сайт KP.Ru, правоохранители уже выяснили, что погибшая – уроженка Москвы. Она жила в коммуналке в доме, рядом с которым ее нашли. Прописана женщина была там же.
О мотивах преступления и подозреваемых пока не сообщается.
В понедельник, 23 декабря, в районе набережной Академика Туполева нашли ещё одно тело – 26-летнего жителя столицы, передает агентство «Москва». Его искали волонтеры движения «Лиза Алерт». На момент обнаружения мужчина был мертв четыре месяца.
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