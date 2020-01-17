В Москве женщина родила ребенка в такси в связи с преждевременными родами. Об этом сообщает «Дни.ру».

Отмечается, что водитель такси вызвал скорую помощь после того, как женщина почувствовала себя плохо. Прибывшие врачи решили отказаться от госпитализации роженицы из-за отсутствия времени и приняли роды на месте.

Роды прошли успешно, женщину и новорожденного доставили в больницу.

