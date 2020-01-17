В Москве женщина родила ребенка в такси
17 января 202023:48
В Москве женщина родила ребенка в такси в связи с преждевременными родами. Об этом сообщает «Дни.ру».
Отмечается, что водитель такси вызвал скорую помощь после того, как женщина почувствовала себя плохо. Прибывшие врачи решили отказаться от госпитализации роженицы из-за отсутствия времени и приняли роды на месте.
Роды прошли успешно, женщину и новорожденного доставили в больницу.
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ФОТО: pixabay.com
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