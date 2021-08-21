В Москве загорелся склад с алкогольной продукцией

Пожар произошел в Москве на складе с алкогольной продукцией, расположенном на Люблинской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Горит кровля здания. Площадь пожара составляет 200 кв. метров», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что склад находится по адресу Люблинская улица, 7, на первом этаже здания расположен автосервис.

Как отметил собеседник ТАСС, огонь интенсивно распространяется, силы МЧС направлены к месту происшествия.

