В Москве загорелся склад с алкогольной продукцией
Пожар произошел в Москве на складе с алкогольной продукцией, расположенном на Люблинской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Горит кровля здания. Площадь пожара составляет 200 кв. метров», — рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что склад находится по адресу Люблинская улица, 7, на первом этаже здания расположен автосервис.
Как отметил собеседник ТАСС, огонь интенсивно распространяется, силы МЧС направлены к месту происшествия.
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