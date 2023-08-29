В Москве загорелся склад c имуществом РЖД

В Москве на Комсомольской площади горит склад с имуществом РЖД, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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Отмечается, что к помещению уже выехали спасатели. Общая площадь возгорания и есть ли пострадавшие, уточняется.

Уточняется, что пожар распространился по адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 8.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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