Происшествия

В Москве загадочно пропал глава службы безопасности МОЭК

10 июля17:29

Сегодня стало известно об исчезновении руководителя службы безопасности Московской объединенной энергетической компании Дениса Мареев. Как сообщает «ФедералПресс», мужчина ушел из дома в минувшую субботу, где он находится сейчас не известно.

Марееву сорок лет. Супруга сначала сама безуспешно пыталась связаться с ним разными способами. После этого к поискам подключились родные, но результата это также не дало.

В итоге, семья обратилась с заявлением о пропаже Дениса Мареева в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять окрестности, в районе дома сотрудника МОЭК.

Московская объединенная энергетическая компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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