В Москве задержана подозреваемая в убийстве педагога ВГИК

В Москве задержана женщина, подозреваемая в убийстве педагога Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Иды Шур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в органах.

По данным агентства, задержанной женщине в ближайшем времени будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в понедельник в московской квартире было обнаружено тело 90-летней женщины со различными ранениями. Согласно источнику агентства, погибшей являлась доцент ВГИК Ида Шур. Как пишет агентство, она более 60 лет проработала в институте, вела авторские курсы по теории и истории музыки.

Между тем, следователи выясняют обстоятельства ещё одного громкого убийства в Москве - молодой женщины, которая должна была через две недели выйти замуж. Тело 26-летней девушки с множественными следами насилия было обнаружено в квартире дома по Колпачному переулку.

Как отмечает «Свободная пресса», при осмотре квартиры были найдены пистолет, смартфон и ноутбук. Судя по записям с камер видеонаблюдения, в дом убитая зашла вместе с возлюбленным, который затем исчез, его объявили в розыск.

