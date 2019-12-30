В Москве задержана мошенница, обманувшая родителей больных детей

Столичная полиция задержала мошенницу, которая продавала родителям несуществующие билеты на детское новогоднее представление через соцсеть. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы 27 декабря. Они рассказали, что хотели купить недорогие билеты на новогоднее представление для своих детей. Родители перечислили деньги, они также предварительно связывались с продавцом по телефону, однако билетов так и не получили.

Мошенницей, продававшей такие билеты оказалась 46-летняя приезжая женщина. От ее действий пострадали родители онкобольных детей, детей-инвалидов, а также многодетные и малообеспеченные семьи. Правоохранительные органы завели дело по статье о мошенничестве.

Как сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД, полицейские вручили всем обратившимся билеты на новогоднее представление.



