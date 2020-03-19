В Москве задержан мужчина, угрожавший подросткам пистолетом

Правоохранительные органы в Москве завели уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, угрожавшего подросткам пистолетом.

Инцидент произошел в одном из подъездов дома на набережной Тараса Шевченко. Пятеро 15-летних одноклассников, среди которых было четверо юношей и одна девушка, зашли в подъезд, чтобы попасть в гости к одному из них. На пути они встретили мужчину с пистолетом. Он наводил ствол на ребят, угрожал и громко кричал, сообщает KP.Ru.

Спугнул нападавшего выходивший из квартиры один из соседей по дому. Позднее родители одноклассников обратились в полицию. Личность агрессивного мужчины уже установлена. Он живет в этом же доме. Накануне он был задержан и дал признательные показания.

