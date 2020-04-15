В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу по соседям

На востоке столицы задержан мужчина, который в ходе конфликта открыл стрельбу по соседям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Москве.

По данным агентства, конфликт произошел между жильцами дома на Окской улице. Информация об инциденте поступила в полицию в среду вечером.

Отмечается, что один из мужчин выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия. Пострадавший с огнестрельной раной был доставлен в больницу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется допрос задержанного.


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ФОТО: twitter.com
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