В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу из окна дома
В Москве полиция и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Отмечается, что инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Малышева.
По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного оружия. В результате происшествие обошлось без пострадавших. Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщал, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru