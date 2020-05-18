В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу из окна дома

В Москве полиция и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Малышева.

По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного оружия. В результате происшествие обошлось без пострадавших. Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщал, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



