В Москве задержан исполнительный директор «Открытой России» Пивоваров

Исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров задержан полицией в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на организацию.

По данным агентства, Пивоварова задержали прямо на улице для доставки в ОВД Тверской. Отмечается, что в отношении задержанного составлен протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП РФ.

Как пишет агентство, Пивоваров останется в отделении до пятницы 4 сентября. На этот день запланирован суд по его делу.

«Открытая Россия» была создана по инициативе Михаила Ходорковского как общественная организация, была признана нежелательной в России и несколько раз меняла организационно-правовую форму.

