В Москве задержан исполнительный директор «Открытой России» Пивоваров
Исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров задержан полицией в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на организацию.
По данным агентства, Пивоварова задержали прямо на улице для доставки в ОВД Тверской. Отмечается, что в отношении задержанного составлен протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП РФ.
Как пишет агентство, Пивоваров останется в отделении до пятницы 4 сентября. На этот день запланирован суд по его делу.
«Открытая Россия» была создана по инициативе Михаила Ходорковского как общественная организация, была признана нежелательной в России и несколько раз меняла организационно-правовую форму.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Россия и Белоруссия обсудили переброску нефти из портов Литвы через российские порты
- Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца»
- МИД ФРГ назвал «ложью» заявление Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального
- Минздрав обозначил приоритетную группу для вакцинации от коронавируса
- Модный дом Escada стал трижды банкротом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru