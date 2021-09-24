В Москве задержали Сергея Удальцова
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали в Москве за размещённый им пост о встрече с депутатами 25 сентября для обсуждения итогов выборов в Госдумы, сообщает ТАСС.
Супруга оппозиционера Анастасия рассказала, что его задержали «за призывы к массовой акции» и доставили в отделение полиции.
«Пока мы не знаем о дальнейших действиях полиции», - отметила она.
Ранее Удальцов был арестован на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, сообщает RT.
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