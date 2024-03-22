В Москве задержали семь сторонников РДК, собиравшихся создать преступную группу
ФСБ задержала семь жителей Москвы, сторонников террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещена в России), планировавших создать преступную группу для насильственных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«ФСБ при силовой поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве предотвращена попытка создания... преступной группы из числа сторонников... организации "Русский добровольческий корпус"», — говорится в сообщении.
Силовики задержали семь человек, поддерживавших контакты с РДК и обсуждавших способы проведения «насильственных акций» против правоохранителей, военных и иностранцев. По местам жительства задержанных изъяли оружие, в том числе мачете и тактический топор, флаги с нацистской символикой, средства связи с перепиской с главарями террористической организации. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФСБ накрыла законспирированную ячейку РДК в Санкт-Петербурге, задержаны четыре злоумышленника, планировавших отравить высокотоксичным веществом продукты для российских бойцов в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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