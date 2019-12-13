В Москве задержали пятерых боевиков «Исламского государства»

ФСБ задержала в Москве пятерых сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которые планировали проведение терактов.

В ведомстве отметили, что мужчины были задержаны в ходе совместной операции с МВД. Среди фигурантов дела двое – граждане России, остальные – уроженцы республик Центральной Азии.

В ходе обыска у них обнаружили автомат Калашникова и пистолет Макарова, боеприпасы, самодельную бомбу, а также средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ, передает РИА ФАН.

Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

