В Москве задержали пятерых боевиков «Исламского государства»
ФСБ задержала в Москве пятерых сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которые планировали проведение терактов.
В ведомстве отметили, что мужчины были задержаны в ходе совместной операции с МВД. Среди фигурантов дела двое – граждане России, остальные – уроженцы республик Центральной Азии.
В ходе обыска у них обнаружили автомат Калашникова и пистолет Макарова, боеприпасы, самодельную бомбу, а также средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ, передает РИА ФАН.
Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
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