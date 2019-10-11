В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за рубеж

В рамках совместной операции МВД и ФСБ в Москве была задержана 34-летняя женщина, подозреваемая в выводе за рубеж 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Как сообщает RT, подозреваемая организовала схему по выводу средств из России. Злоумышленники предоставляли в банки липовые платежные поручения и, используя реквизиты фирм-однодневок, переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Преступная группа действовала с 2015 по 2018 год. По данным Life.ru, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

В рамках расследования было проведено около 20 обысков в Подмосковье и Санкт-Петербурге, изъято больше 23 миллионов рублей, сообщает Ura.ru.

