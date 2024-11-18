В Москве задержали обстрелявшего автобус с пассажирами таксиста
Полиция Москвы задержала таксиста, который обстрелял автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
О произошедшем стражам порядка рассказал 48-летний водитель автобуса. Он сообщил, что инцидент произошёл в районе проезда Дежнева, где таксист выстрелил по транспортному средству, а затем скрылся.
Отмечается, что злоумышленником оказался 36-летний житель Москвы, который был задержан в Ясном проезде. По предварительным данным, он стрелял из пневматического оружия. В результате его действий пассажиры и водитель автобуса не пострадали, однако было повреждено левое стекло водительской кабины.
«Причиной своей агрессии задержанный назвал тот факт, что водитель автобуса ему якобы посигналил», - указали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Таксиста отпустили под подписку о невыезде.
Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе «Дубрава», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru