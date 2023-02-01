В Москве задержали гражданку США, выгулявшую теленка на Красной площади

Гражданка США, выгуливавшая теленка на Красной площади в Москве, задержана, на девушку составили административный протокол. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел накануне днем.

Как отметил источник, американка «разгуливала с теленком» в центре российской столицы. на Красной площади.

Девушку задержали, правоохранители выписали протокол о нарушении порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Нарушительнице может грозить до 15 суток административного ареста, штраф или обязательные работы.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗадержаниеКрасная ПлощадьСШАМосква
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