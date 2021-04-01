В Москве задержали главу департамента Минпромторга

Правоохранительные органы задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, сообщает ТАСС.

Его подозревают в превышении должностных полномочий, следствие намерено просить суд его арестовать.

В министерстве агентству подтвердили факт проведения следственных действий.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеЧиновникиМинпромторгПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры