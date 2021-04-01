В Москве задержали главу департамента Минпромторга
1 апреля 202113:53
Правоохранительные органы задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, сообщает ТАСС.
Его подозревают в превышении должностных полномочий, следствие намерено просить суд его арестовать.
В министерстве агентству подтвердили факт проведения следственных действий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru