В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина

Федеральная таможенная служба задержала в аэропорту «Внуково» двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

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Отмечается, что при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва сотрудники ведомства задержали двух мужчин, следовавших из Сан-Паулу. В ходе рентгеноскопического исследования брюшной полости было выявлено наличие посторонних предметов. Позже при проведении специальных медицинских процедур из желудков задержанных извлекли 100 контейнеров с порошкообразным веществом.

«Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм», — отметили в ФТС.

Задержанные ранее были судимы за особо тяжкие преступления. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.

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ФОТО: Википедия // mos.ru
ТЕГИ:ФТСНаркотикиВнуково АэропортМосква
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