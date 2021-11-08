В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина

Отмечается, что при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва сотрудники ведомства задержали двух мужчин, следовавших из Сан-Паулу. В ходе рентгеноскопического исследования брюшной полости было выявлено наличие посторонних предметов. Позже при проведении специальных медицинских процедур из желудков задержанных извлекли 100 контейнеров с порошкообразным веществом.

«Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм», — отметили в ФТС.

Задержанные ранее были судимы за особо тяжкие преступления. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.



