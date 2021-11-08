В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина
Федеральная таможенная служба задержала в аэропорту «Внуково» двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Отмечается, что при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва сотрудники ведомства задержали двух мужчин, следовавших из Сан-Паулу. В ходе рентгеноскопического исследования брюшной полости было выявлено наличие посторонних предметов. Позже при проведении специальных медицинских процедур из желудков задержанных извлекли 100 контейнеров с порошкообразным веществом.
«Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм», — отметили в ФТС.
Задержанные ранее были судимы за особо тяжкие преступления. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru