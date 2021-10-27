СМИ: Представителя Кадырова задержали с наркотиками в Петербурге

Сотрудники ГИБДД Московского района Санкт-Петербурга задержали руководителя представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева по делу о наркотиках. Об этом сообщает 47news.

По данным портала, накануне инспекторы остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo. За рулем авто находился Хизриев в «не совсем адекватном состоянии». Правоохранители осмотрели представителя главы Чечни и обнаружили у него три грамма наркотического психостимулятора.

Позже Хизриева доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердилось наличие остатков запрещенных веществ в крови мужчины. Главу представительства задержали на двое суток, против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере».

По данным издания, в среду состоится суд по делу Хизриева. Между тем защитник настаивает на госпитализации чиновника из-за его плохого самочувствия.

