В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии
Начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова задержали в Москве, передает ТАСС.
Высокопоставленным сотрудникам Росгвардии предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».
По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, проводятся направленные на установление всех обстоятельств мероприятия, Росгвардия взаимодействует со следственными органами.
Позже столичный Басманный суд заключил Воробьева под стражу до 25 июля, вопрос об избрании меры пресечения для Швецова будет решен в ближайшее время.
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