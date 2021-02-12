В Москве задержали девушку-репетитора, державшую нарколабораторию
Полицейские обнаружили в Северном Чертаново нарколабораторию с более чем 3 килограммами наркотиков, сообщает РИА Новости.
Организаторами ее работы, по мнению следствия, были две девушки 18 и 20 лет, одна из них являлась выпускницей одного из ведущих вузов Москвы и по основной работе была репетитором.
На арендованную квартиру с наркотиками полиция вышла после того, как задержала двух мужчин, раскладывавших наркотики по тайникам. Расследуя их деятельность, они нашли нарколабораторию, где было 1,8 килограмма мефедрона и 1,4 килограмма гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело, одна из подозреваемых под стражей, другая - под домашним арестом.
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