В Москве задержали девушку-репетитора, державшую нарколабораторию

Полицейские обнаружили в Северном Чертаново нарколабораторию с более чем 3 килограммами наркотиков, сообщает РИА Новости.

Организаторами ее работы, по мнению следствия, были две девушки 18 и 20 лет, одна из них являлась выпускницей одного из ведущих вузов Москвы и по основной работе была репетитором.

На арендованную квартиру с наркотиками полиция вышла после того, как задержала двух мужчин, раскладывавших наркотики по тайникам. Расследуя их деятельность, они нашли нарколабораторию, где было 1,8 килограмма мефедрона и 1,4 килограмма гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело, одна из подозреваемых под стражей, другая - под домашним арестом.

