В Москве задержали депутата «Яблока» Гончарова

Московская полиция задержала кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова и двух волонтеров его штаба на встрече с избирателями в Дорогомилово. Об этом сообщает РБК.

«Мы проводили встречу по адресу: Резервный проезд, владение 11а, где коммерческая компания установила забор и проводит незаконные строительные работы. Я попытался вместе с жителями демонтировать этот забор, но полицейские задержали не людей, которые нарушают закон, а меня и двух сотрудников избирательного штаба», — сообщил парламентарий в беседе с агентством.

Гончаров добавил, что ему вменяется неповиновение полиции, он проведет ночь в ОВД Дорогомилово.

