В Москве задержали депутата «Яблока» Гончарова
Московская полиция задержала кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова и двух волонтеров его штаба на встрече с избирателями в Дорогомилово. Об этом сообщает РБК.
«Мы проводили встречу по адресу: Резервный проезд, владение 11а, где коммерческая компания установила забор и проводит незаконные строительные работы. Я попытался вместе с жителями демонтировать этот забор, но полицейские задержали не людей, которые нарушают закон, а меня и двух сотрудников избирательного штаба», — сообщил парламентарий в беседе с агентством.
Гончаров добавил, что ему вменяется неповиновение полиции, он проведет ночь в ОВД Дорогомилово.
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