В Москве задержали «человека-паука», порезавшего пенсионерку
Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину по подозрению в нападении на пенсионерку и ее сына в квартире на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк МВД России.
Стражи порядка приехали проверить информацию об избиении пожилой женщины. Когда они вошли в квартиру, подозреваемый выбежал на балкон и по металлическим решеткам забрался на четыре этажа вверх. Уйти от полицейских ему все же не удалось.
У пострадавшей 80-летней женщины и ее 42-летнего сына множественные резаные раны, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
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