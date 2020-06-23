В Москве выявлен 1081 новый случай COVID-19

Ещё у 1081 жителя российской столицы подтвердилась коронавирусная инфекция. Такие данные за минувшие сутки приводит утром 23 июня оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве достигло 216,1 тысячи человек.

По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, за минувшие сутки в городе выздоровели 2578 пациентов, общее число вылечившихся от коронавируса превысило 139 тысяч человек, пишет «Вечерняя Москва».

Между тем, столица переходит к новому этапу снятия ограничений, вводившихся из-за распространения COVID-19. Мэр Сергей Собянин накануне отметил, что заболеваемость коронавирусом в городе продолжает идти на убыль, несмотря на смягчение карантина, передает «Москва 24». Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% – до 501 случая в день, уточнил он.

С 23 июня в Москве полностью открываются рестораны и кафе, возобновляют работу фитнес-клубы, спорткомплексы и бассейны, начинают принимать клиентов туристические агентства.

