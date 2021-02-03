В Москве возбудили уголовное дело из-за поджога машины Росгвардии

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемом в поджоге машины Росгвардии на несанкционированной акции протеста 31 января, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Правоохранители возбудили дело по статье «умышленное повреждение имущества» против 26-летнего мужчины, задержанного полицейскими в среду.

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

По данным издания Baza, факт поджога установили после просмотра записей с камер наблюдения, которые зафиксировали неких молодых людей в масках.

