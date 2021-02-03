В Москве возбудили уголовное дело из-за поджога машины Росгвардии
Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемом в поджоге машины Росгвардии на несанкционированной акции протеста 31 января, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.
Правоохранители возбудили дело по статье «умышленное повреждение имущества» против 26-летнего мужчины, задержанного полицейскими в среду.
«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.
По данным издания Baza, факт поджога установили после просмотра записей с камер наблюдения, которые зафиксировали неких молодых людей в масках.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли на август
- Более 800 москвичей оштрафовали за несданный тест на коронавирус
- В Москве возбудили уголовное дело из-за поджога машины Росгвардии
- В Евросоюзе поддержали продление СНВ-3 на пять лет
- Главного редактора «Медиазоны» арестовали на 25 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru