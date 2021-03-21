Восстановлено движение поездов после гибели пассажира на станции метро «Дмитровская» в Москве
Московский метрополитен восстановил движение поездов через станцию «Дмитровская» после гибели пассажира на путях, сообщается в Twitter.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.
На этой ветке было прервано движение поездов от станции «Савеловская» до станции «Владыкино», а в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.
По данным пресс-службы УВД на московском метрополитене, мужчина упал на жесткий путь на станции «Дмитровская».
«Мужчина 1980 года рождения погиб, упав под поезд метро на станции "Дмитровская"», -цитирует официальное сообщение ТАСС.
Сообщается, что идет выяснение обстоятельств инцидента.
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