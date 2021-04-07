В Москве восстановили движение по ТТК после аварии

В Москве восстановлено движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК) из Лефортовского тоннеля в сторону Спартаковской площади. Об этом сообщает столичный дептранс в своем канале в Telegram.

Ранее в тоннеле столкнулись две машины. Никто не пострадал, однако движение было затруднено на 3 километра.



Движение по внешнему кольцу было затруднено на протяжении 1,8 километра. В публикации указано, что движение по магистрали восстановлено полностью.

