В Москве восстановили движение по ТТК после аварии
7 апреля 202123:49
В Москве восстановлено движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК) из Лефортовского тоннеля в сторону Спартаковской площади. Об этом сообщает столичный дептранс в своем канале в Telegram.
Ранее в тоннеле столкнулись две машины. Никто не пострадал, однако движение было затруднено на 3 километра.
Движение по внешнему кольцу было затруднено на протяжении 1,8 километра. В публикации указано, что движение по магистрали восстановлено полностью.
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7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru