В Москве восстановили движение по ТТК после аварии

В Москве восстановлено движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК) из Лефортовского тоннеля в сторону Спартаковской площади. Об этом сообщает столичный дептранс в своем канале в Telegram.

Ранее в тоннеле столкнулись две машины. Никто не пострадал, однако движение было затруднено на 3 километра.

Движение по внешнему кольцу было затруднено на протяжении 1,8 километра. В публикации указано, что движение по магистрали восстановлено полностью.

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ФОТО: Дептранс Москвы
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