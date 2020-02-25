В Москве воры похитили у мужчины часы за полмиллиона рублей

Прохожие в центре Москвы сняли с мужчины дорогие часы и отобрали американский смартфон.

Инцидент произошел примерно в 8 часов утра 22 февраля на Мясницкой улице. 39-летний мужчина стоял рядом с баром, когда к нему подошли трое мужчин, сообщает KP.Ru. Они агрессивно кричали и толкали потерпевшего. После этого незнакомцы скрылись в неизвестном направлении, а мужчина обнаружил, что у него пропали дорогостоящие часы фирмы «Montblanc» стоимостью 500 тысяч рублей, а также мобильный телефон iPhone XS.

Ставший жертвой воров вынужден был обратиться в полицию. Известно, что преступники передвигаются на автомобиле Nissan Teana. Сейчас правоохранители занимаются их поиском.

