Происшествия

В Москве вооруженный мужчина ограбил продуктовый магазин

27 июня00:07

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ограбил продуктовый магазин «Столичный», расположенный в 1-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник похитил из кассы не более 5 тысяч рублей и скрылся. Ведутся розыски подозреваемого.

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ФОТО: Flickr
ТЕГИ:Криминал