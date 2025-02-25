В Москве в ДТП с такси погиб человек
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на МКАД в Москве, погиб один человек. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, ДТП произошло на 56-м километре дороги. На МКАД столкнулись такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak. В результате погиб водитель такси.
Кроме того, пострадала пассажирка легковушки, ее доставили в медицинское учреждение.
Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств инцидента.
Ранее в Курганской области столкнулись легковое авто и грузовик, один человек погиб, пишет Ura.ru.
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