В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека
26 июля22:45
Два человека пострадали при столкновении автобуса маршрута №36 с легковым автомобилем напротив дома №60 на Дмитровском шоссе, сообщает РИА «Новости».
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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