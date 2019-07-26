В Москве в ДТП с автобусом пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении автобуса маршрута №36 с легковым автомобилем напротив дома №60 на Дмитровском шоссе, сообщает РИА «Новости».

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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