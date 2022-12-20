В Москве увеличили интервалы движения поездов на серой ветке метро

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале заявил о временном увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Интервалы движения поездов увеличат в киевском метро

По данным ведомства, решение было принято из-за человека на пути.

Ранее в департаменте заявили, что метро и МЦК Москвы в новогоднюю ночь традиционно будут работать круглосуточно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияМетроМосковское Метро
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