Интервалы движения поездов увеличат в киевском метро

Интервалы движения поездов в метро Киева будут увеличены с 1 ноября с целью сэкономить на потреблении электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации украинской столицы.

В четырех регионах власти Украины ограничат подачу электроэнергии

В сообщении говорится, что «в пиковые часы интервалы между поездами составят четыре-пять минут, а в межпик - 8-10 минут».

«Такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию», - добавили в мэрии Киева.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что были зафиксированы несколько ударов по объектам критической инфраструктуры города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЭлектроэнергияМетроКиев
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