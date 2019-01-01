В Москве погиб журналист Сергей Доренко

В Москве в ДТП погиб журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Согласно имеющимся данным, Сергей Доренко упал с мотоцикла на Николоямской улице. Попытки спасти его на месте происшествия успехом не увенчались. Согласно информации источника агентства «Интерфакс», во время поездки Доренко стало плохо с сердцем, в результате он не справился с управлением и упал на дорогу.

Сергей Доренко с 1991 года работал на 1 канале, в программе «Вести» и на CNN. Известность журналисту принесла его авторская программу на телеканале ОРТ. В 2008-2013 годах Сергей Доренко работал главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио. С 2014 года он занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

