Глава Еврейской организации узников фашистских концлагерей умер в Москве

Председатель президиума Еврейской организации узников фашистских концлагерей и гетто «РУФ» Арон Григорьевич Зусьман скончался 7 октября в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе главного раввина России.

Общественный деятель, заслуженный врач, Зусьман создал и возглавлял «РУФ» с апреля 1992 года. «Будучи сам несовершеннолетним узником концентрационного лагеря смерти «Мертвая Петля», он хорошо знал нужды и проблемы членов своей организации, проявлял чуткость, уважение, заботу о каждом, обратившемся за помощью», - сказано в сообщении.

Важной вехой своей деятельности Арон Зусьман считал увековечивание памяти жертв Холокоста и борьбу с антисемитизмом, неонацизмом. Отмечается, что за почти 25 лет активной общественной деятельности он внес неоценимый вклад для евреев России, пострадавших от нацизма.

Соболезнования близким Арона Зусьмана направил главный раввин России Берл Лазар.

Погребение Арона Зусьмана состоится в пятницу, 9 октября, на новом Востряковском иудейском кладбище в 14.00.

