В Москве трое неизвестных сожгли BMW X7 за 6 млн рублей
Три злоумышленника подожгли автомобиль BMW X7 во дворе на западе Москвы, причиненный владельцу ущерб составил 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
Инцидент произошел ночью на улице Лобачевского. Неизвестные облили лобовое стекло авто горючей жидкостью и подожгли, сняв свои действия на камеру мобильного телефона.
«После того как машина загорелась, все трое с места происшествия скрылись. В результате автомобиль полностью сгорел, владельцу... причинен ущерб на сумму свыше 6 млн рублей», — заявили в надзорном ведомстве.
Кроме того, при поджоге были повреждены припаркованные рядом машины. Личности злоумышленников устанавливаются, в дальнейшем их привлекут к уголовной ответственности по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.
Ранее в Нижневартовске группа молодых людей подожгла авто на стоянке автовокзала, правоохранители организовали проверку по факту ЧП, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru