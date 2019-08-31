В Москве трое неизвестных ограбили обменник на 140 млн рублей

Финансовая организация, расположенная на Братиславской улице, подверглась нападению грабителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в пятницу вечером. Грабители вынесли сумки с деньгами, в которых находилось около 140 млн рублей. Отмечается, что преступники угрожали сотрудникам пистолетом.

Начат поиск преступников, ведется расследование произошедшего.

