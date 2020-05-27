В Москве трое детей сидели в квартире с мертвыми мамой и ее сожителем

В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили квартиру, в которой трое детей были вынуждены находиться с телами своей матери и ее сожителя. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.



Отмечается, что ранее поступил вызов в службу 112. Сейчас дети находятся в безопасности, им оказывают медицинскую помощь. Уточняется, что самому младшему ребенку нет и года.



Известно, что семья не состояла на учете в органах опеки как неблагополучная, а на родителей ранее никто не жаловался. В настоящее время ведется поиск родственников оставшихся без опеки детей.



В свою очередь Ярославская призвала граждан не быть равнодушными и сообщать в органы, если за стеной долго плачут дети.

