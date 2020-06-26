В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
В Москве теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным агентства, инцидент произошел в 20.50 (мск). На борту находилось 46 выпускников 9-го класса столичной школы и 10 взрослых.
Уточняется, что столкновение с причалом произошло при развороте. В результате случившегося никто не пострадал, также не нанесена угроза окружающей среде, пишет агентство.
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