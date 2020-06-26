В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

В Москве теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным агентства, инцидент произошел в 20.50 (мск). На борту находилось 46 выпускников 9-го класса столичной школы и 10 взрослых.

Уточняется, что столкновение с причалом произошло при развороте. В результате случившегося никто не пострадал, также не нанесена угроза окружающей среде, пишет агентство.



