В Москве таксист сбил трех человек, двое погибли

В Москве таксист при объезде автобуса сбил трех человек на проезжей части, двое из которых погибли. Об этом сообщает Интерфакс.

ДТП произошло на западе Москвы на Киевском шоссе. Как пишет агентство со ссылкой на ГИБДД города, две машины остановились на полосе общественного транспорта, из которых три человека вышли на проезжую часть. Их сбило такси, следовавшее в попутном направлении и выполнявшее объезд рейсового автобуса.

В результате два человека скончались, еще один был доставлен в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.



