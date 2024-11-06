В Москве столкнулись электробус и легковой автомобиль

Электробус и легковой автомобиль столкнулись на севере Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, авария произошла на Сигнальном проезде. При ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Позже Госавтоинспекция Москвы сообщила, что на Сигнальном проезде водитель автобуса совершил столкновение с авто «Фольксваген», не убедившись в безопасности маневра при повороте налево.

«В результате дорожной аварии пострадали пассажир автобуса и 9-летний ребенок-пассажир легкового автомобиля», — отметили в ведомстве.

Получивших травмы доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Тюмени столкнулись пассажирский автобус и «Газель», обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

