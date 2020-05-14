В Москве столкнулись два автозака. Есть пострадавший

Ранее НСН писала, что автомобиль ДПС перевернулся в центре Москвы из-за резкого манёвра — машина наехала на бордюрный камень. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошёл 28 марта, однако известно о нём стало лишь 9 апреля. Как сообщил источник ТАСС, причиной ДТП стала кошка. Животное неожиданно выскочило на проезжую часть, и водитель полицейского автомобиля резко свернул в сторону. В результате инцидента серьезных травм стражи порядка не получили.







