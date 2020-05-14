В Москве столкнулись два автозака. Есть пострадавший

Два автомобиля ФСИН столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, предоставленную экстренными службами. Известно, что авария произошла на Пятницком шоссе возле дома №6. В автомобилях находились только водители и по одному пассажиру. Один из них как раз и пострадал в ДТП.

В настоящий момент выясняются все подробности произошедшего.

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Ранее НСН писала, что автомобиль ДПС перевернулся в центре Москвы из-за резкого манёвра — машина наехала на бордюрный камень. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошёл 28 марта, однако известно о нём стало лишь 9 апреля. Как сообщил источник ТАСС, причиной ДТП стала кошка. Животное неожиданно выскочило на проезжую часть, и водитель полицейского автомобиля резко свернул в сторону. В результате инцидента серьезных травм стражи порядка не получили.



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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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